Canan Karatay: 'Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde Osteoporoz olmaz'

-Canan Karatay'ın öğrencilerle okul kooperatifini gezmesinden ve peynir yemesinden görüntüler

-Canan Karatay'ın açıklamaları

-Canan Karatay'ın törenden görüntüleri



( ÇANAKKALE ) Canan Karatay: "Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde Osteoporoz (Kemik Erimesi) olmaz"- İlkokul öğretmeni hatırlatılan Karatay gözyaşlarına hakim olamadı ÇANAKKALE



- Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 75. Yıl İlkokulu tarafından düzenlenen ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kemik erimesine peynir yenilmesini önerisinde bulunarak, " En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde Osteoporoz (Kemik Erimesi) olmaz" dedi.

Ayrıca Prof. Dr. Karatay'a ilkokul öğretmeninin hatırlatılması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Ezine İlçe Kaymakamlığı ve Ezine 75. Yıl İlkokulu'nca gerçekleştirilen ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katılmak üzere İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ezine ilçesine geldi. İlçede ilk olarak, Ezine Belediye ve Ezine Kaymakamlığını ziyaret eden Prof. Dr. Canan Karatay, daha sonra Ezine 75. Yıl İlkokulu’na geçerek, okul yöneticileri ve öğrenciler ile bir araya geldi. Tören öncesinde Karatay, 4’üncü sınıf öğrencileri Liva Nur Çakmak ve Başak Ezdemir ile okul bünyesinde yöresel ve organik ürünlerin satışının yapıldığı okul kooperatifini ziyaret etti. Kooperatifte öğrenci Başak Ezdemir'in, Prof. Dr. Karatay'a 'ilk okulu hangi okulda, hangi şehirde okunuz okudunuz ve ilk okul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz?' sorusu üzerine bir süre duraksayarak, gözyaşlarına hakim olamadı. Karatay, "İlkokulu Elazığ'da okudum. Atatürk İlkokulu mezunuyum. Öğretmenim de çok sevdiğim, nur içinde yatsın Kerim Köse'dir. Hiç insan öğretmeninin adını unutur mu? Beni ağlatmayın çocuklar, ben zaten duygusalım" şeklinde cevap verdi. 'Kibrit kutusuna savaş açmış insanım' Ezine peyniri ile ilgili görüş ve düşüncelerini anlatan Prof. Dr. Canan Karatay, "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum, Niçin avucunuz içi kadar diyorum; 'Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, işte koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır" diye konuştu.

Daha sonra Karatay öğrenciler ile birlikte Ezine peynirinin tadına bakarak, erkek ve kadınlara da peynir yemeleri yönünde düşüncelerini ifade ederek, "En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde Osteoporoz (Kemik Erimesi) olmaz. Türkiye'de sende Osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi.

İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlarda beylerde, Osteoporozu önlemek için bol bol yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önlemiş olursunuz. Çünkü aynı zamanda da doğal probiyotiktir. 6 ay süreyle bekletildiği zaman en doğal probiyotiktir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hazımı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa oturup bilmem ne ilacı alacağınıza iki dilim, iki lokum Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer” dedi.

Daha sonra Karatay, 75. Yıl İlkokulu tarafından gerçekleştirilen ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katıldı.



