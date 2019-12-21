Canan Karatay: “Pakete girmiş hiçbir şeyi yemeyeceksiniz” Haberi

-Konferanstan detaylar



( BURSA ) - Karatay: “Pakete girmiş hiçbir şeyi yemeyeceksiniz”-“Doğal, işlenmemiş olan gıda rahatlıkla yenilebilir”-“Benim bütün kitaplarımda 20 bine yakın kanıt var”-“Cahilliğe bağlıyorum” BURSA



- Bursa’da okurlarıyla buluşan Prof. Dr. Canan Karatay, şeker ile ilgili sözlerinin kaale alınmaması ile ilgili söylentileri cahilliğe bağladığını söyledi.



Prof. Dr. Canan Karatay, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı’nda konferans düzenledi.

Konferans öncesinde açıklamalarda bulunan Karatay, vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak, “Pakete girmiş hiçbir şeyi yemeyeceksiniz. Fabrikadan çıkıp, pakete girmiş sıvıyı içmeyeceksiniz. Reklamı yapılan hiçbir yiyeceği yüz vermeyeceksiniz. Farkındaysanız sağlıklı besinlerin reklamı yapılmıyor. Mesela bir kuzu çıkıpta ‘benim etim çok kıymetli, yiyin’ diyemiyor” dedi.

“Doğal, işlenmemiş olan gıda rahatlıkla yenilebilir” Şekerle ilgili konuşan Karatay, “Bütün suni, fabrikaya girmiş ürünler hakiki gıda değil. Bunlara damak tadı arttırılsın diye her türlü şeker ekleniyor. Başta da çok ucuz olduğu için mısır şurubu şekeri ekleniyor. Bunlar hakikaten temelde bütün çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımlarımızın sağlığını bozuyor. Doğal, işlenmemiş olan gıda rahatlıkla yenilebilir. Seçici olacağız. Bunları bulacağız. Birde GDO’lu ve üzerine tarım ilaçları sıkılmış ürünler çok tehlikeli” diye konuştu.

“Beni kabul etmeyenler ilaç firmalarının desteğiyle araştırma yapanlar” Şeker ile ilgili sözlerinin kaale alınmaması ile ilgili söylentilere Karatay, “Cahilliğe bağlıyorum. Bütün dünya bunu konuşuyor. Benim bütün kitaplarımda 20 bine yakın kanıt var. Bütün bu kanıtlar bağımsız çalışmalar. Beni kabul etmeyenler ilaç firmalarının desteğiyle araştırma yapanlar. Onlar bilim değil. Ama halkımıza onlar bilimmiş gibi sunuluyor” açıklamasını yaptı. “Kebabın altındaki pideyi yemiyoruz” Bursa kebabı ile ilgili Karatay, “Kebap yiyin diyorum. İnşallah buradan çıkınca kebap yiyeceğiz. Ama altındaki pideyi, yanındaki patatesi, pilavı, kış aylarında olduğumuz için domates ve biber közlemesini yemiyoruz. Hakiki yoğurt ile beraber kebabı yiyeceğiz” şeklinde konuştu.

Karatay, daha sonra konferansta okurlarıyla bir araya geldi.



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