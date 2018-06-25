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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Canan Karatay’ın tavsiyesi satışları yükseltti Haberi

Canan Karatay’ın tavsiyesi satışları yükseltti Haberi

-Kaya tuzlarından detyalar

Hastalık Sauna 

--Aktarcıdan detaylar
--Aktarcı Hasan Bedel'in konuşması
--Genel görünütü ve detay
-Karatay'ın kaya tuzu açıklaması arşiv

( TEKİRDAĞ - ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Canan Karatay'ın kaya tuzu tavsiyesi aktarlarda tuz satışlarını artırdı. Prof. Dr. Canan Karatay'ın vücut ihtiyacı olduğu ve sağlıklı bir yaşam için tüketilmesini tavsiye ettiği kaya tuzuna vatandaşların talebi artıyor. Tekirdağ’da aktarcılık yapan Hasan Bedel, Karatay'ın tavsiyesi üzerine kaya tuzu satışlarında artış olduğunu belirterek, vatandaşların tuz seçimlerinde doğal ve sağlıklı olan tuzlara yöneldiğini ve dekoratif olarak da kaya tuzlarının kullanımının artığını ifade etti.
“Bu aralar revaçta diyebiliriz” Satışlardan memnun olduklarını dile getiren Bedel, “Canan Karatay'ın tavsiyesi üzerine kaya tuzu satışlarımızda artış olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerimiz tarafından daha çok tercih ediliyor. Hem doğal ve sağlıklı bir tuz olduğu için hem de yemeklere daha güzel ve lezzetli bir tat verdiği için bu aralar revaçta diyebiliriz. Kaya tuzu hem yemeklerimizde kullanılıyor hem de vücuttaki ölü hücreleri temizlemek için haricinde terlemeyi engelleyici olarak sürülebilir, kullanılabiliyor” dedi.
“Çankırı tuzu en çok tercih edilen tuzların başında geliyor” Kaya tuzuna ek olarak dekoratif olarak da kullanılan Çankırı ve Himalaya tuzlarının da satışlarının artığını belirten Bedel, “Süs sabunları bu ara yine yaz ayları olduğu için terlemeye karşı tercih ediliyor. Ayrıca dekoratif amaçlı birçok restoranda veya evlerde veya saunalarda tuz odaları şu an yapılmış durumda. Aktif halde bunlar hem akciğer hastalıklarında hem de rahatlatıcı olarak kullanılabiliyor. Çankırı tuzu en çok tercih edilen tuzların başında geliyor hem Çankırı tuzu var hem Himalaya tuzu var dekoratif amaçlı müşterilerimizin tercihine göre alternatifler sunuyoruz” açıklamasını yaptı. (VB-
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