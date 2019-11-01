Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Canan Karatay’ın ’domates’ eleştirilerine Kumlucalı üreticilerden sert tepki

Canan Karatay’ın ’domates’ eleştirilerine Kumlucalı üreticilerden sert tepki

Serada çiftçilerden kısa görüntü

Televizyon Profesör Sağlıklı Beslenme Yeşil Biber Kış Mevsimi 

-Üretici Ramazan Durmuş ve Önder Akıncı ile röp.
-Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ile röp.
-Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ile röp.
-Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile röp.

( ANTALYA )- Üreticiler: "Canan hoca profesörlüğünü yapsın, biz de çiftçiliğimizi yapalım"- "Canan hocamızı Kumluca’ya bekliyoruz. Nasıl yetiştiğini gelsin görsün. Ondan sonra açıklamalarını daha dikkatli yapacağını umuyoruz" ANTALYA

- Canan Karatay’ın, “Patlıcanın, yeşil biberin, domatesin kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız” açıklamalarına Antalya’nın Kumluca ilçesinden tepki geldi. Üreticiler, "Canan hocamızı Kumluca’ya bekliyoruz. Nasıl yetiştiğini gelsin görsün. Ondan sonra açıklamalarını daha dikkatli yapacağını umuyoruz. O profesörlüğünü yapsın, bizde çiftçiliğimizi yapalım" dedi.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay’ın televizyon ve gazetelerde çıkan “Patlıcanın, yeşil biberin, domatesin kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız” açıklamalarına tepki gösterdi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökçe, "Canan Karatay hocamız ’kışın domates, biber, patlıcan yemeyin’ demiş. Hayır öyle bir şey yok. Biz burada sağlıklı bir şekilde üretim yapıyoruz. Seralarda üretilen ürünlerin tamamen kimyasalla işi yoktur. Kimyasal kullanmıyoruz. Çünkü seralar kapalı bir alan olduğu için dışarıdan zararlı böcek ve haşerat girmez. Tamamen kontrolümüz altında olduğu için arı ve böcekle üretim yapıyoruz" dedi.
"Medya önünde ağır dille eleştiriliyor" Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay ise, “Yine kış mevsimi geliyor. Bizim bin bir emekle ürettiğimiz domateslerimiz medyanın önünde ağır dille eleştiriliyor. Dünyada en sağlıklı domatesleri biz Kumluca’da seranın içinde yetiştiriyoruz. Örtülü ve kontrol altında yetiştirilen bu ürünler, her türlü zirai ilaçlardan uzak bir şekilde yetiştirilmekte. Kumluca’ya sizleri bu ürünleri yemeye bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu da, “Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca’mıza Sayın Hocamız Canan Karatay’ı sağlıklı beslenmeye davet ediyoruz. Gelsin burada sağlıklı beslenmek nasılmış biz ona öğreteceğiz. Geldiği zaman biz ona domates çorbamızı, domates suyumuzu ve domates reçelimizi, domates salatamızı bunları ikram edeceğiz. Kumluca’da sağlıklı bir şekilde beslenmeyi tarif edeceğiz kendisine. Her zaman kapımız açık sonuna kadar. Sağlıklı domateslerimizi kendisine ikram edeceğiz. Gönül rahatlığıyla tüketebilirler” ifadelerinde bulundu. "Açıklamalarını daha dikkatli yapacağını umuyoruz" Bir diğer tepki de üreticilerden geldi. Üretici Ramazan Durmuş, “Sayın Canan Karatay Hocamız basında yaptığı açıklamalarda ’kışın domates, biber, patlıcan yenmez’ demiş. Biz Kumluca halkı olarak dünyada sayılı bölge olarak mikro klima ikliminde yetişen domateslerimizi genellikle yüzde 99 olarak doğal olarak yetiştiriyoruz. Canan hocamızı Kumluca’ya bekliyoruz. Nasıl yetiştiğini gelsin görsün. Ondan sonra açıklamalarını daha dikkatli yapacağını umuyoruz” mesajını verdi. Üretici Önder Akıncı da, “Canan Karatay hocamızı severiz sayarız, bilgisine güveniriz. O profesörlüğünü yapsın. Biz de çiftçiliğimizi yapalım. Gelsin, yerinde görsün. Şartlarımızı görsün. Nasıl yapıldığını bizimle beraber görsün. Kumluca’nın iklimini üretim şartlarını görsün. Ondan sonra konuşsun” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı