- Canan Karatay'ı dolandıran zanlılar, yeniden yakalandı Haberi

-Zanlıların şubeden çıkışı



( İSTANBUL ) Canan Karatay'ı dolandıran zanlılar, yeniden yakalandı- Vatandaşları dolandıran 12 kişilik çete çökertildi İSTANBUL



- İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşı dolandıran 12 kişilik çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Yaklaşık 4 milyon lira vurgun yapan çete üyelerinin 2013 yılında Canan Karatay'ı, 2015 yılında ise Erdener Yurtcan'ı dolandırdıkları öğrenildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuyla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir çete ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonunda 12 çete üyesinin kimlikleri belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler 20 Haziran Günü İstanbul, Antalya, Muğla, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 20 cep telefonu, 32 adet telefon sim kartı ele geçirildi. Emniyette yapılan sorgulamalarda, gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Kılıçarslan'nın 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandırdığı, Mahmut Ergün'ün ise 2015 yılında ise Erdener Yurtcan'ı dolandırdığı ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu çetenin 16 vatandaştan toplam 4 milyon 200 bin liralık vurgun yaptığı belirlenirken, polisin çabaları sonucu 2 milyon 300 bin liranın ise kurtarıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. (MH-ÖFA

