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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik köpek balığı yakaladı İzle

Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik köpek balığı yakaladı İzle

Köpek balığından görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Uzunlu Köpek Balığı Köpek Köpekbalığı Akkale 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Babakale açıklarında balıkçıların ağına 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Ayvacık’ın Babakale köyü açıklarına sabah saatlerinde avlanmaya çıkan balıkçı tekneleri ağlarını denize bıraktı. Ağlarını toplayan balıkçıların ağına bölgede az rastlanan camgöz cinsi 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Balıkçılar ağlarına takılan köpekbalığını görünce şaşkına uğradı. Balıkçı teknesiyle Babakale Limanı’na çıkarılan köpekbalığına bölgedeki vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar 5 metrelik köpekbalığı ile fotoğraf da çektirdi.
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