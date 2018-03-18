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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında fener alayı coşkusu

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında fener alayı coşkusu

Fener Alayından detay görüntü

Fener Alayı Kalaba Alabalık Akkale Zeytin Dalı 

-yürüyüşte açılan 500 metrelik Türk bayrağı

( ÇANAKKALE )- Fener Alayı’nda 500 metrelik Türk Bayrağı açıldı ÇANAKKALE

- Çanakkale’de 18 Mart Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.
Binlerce kişinin katıldığı Fener Alayı’nda 500 metrelik Türk Bayrağı açıldı. Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda, 18 Mart Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Fener Alayı düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19.30’da başlayan Fener Alayı'na binlerce kişi katıldı.
Fener Alayı’nda 500 metrelik Türk Bayrağı açıldı. Ayrıca yürüyüşe katılan vatandaşlara meşale, Türk bayrağı ve zeytin dalı dağıtıldı. Demircioğlu Caddesi’nden İnönü Caddesi’ne ilerleyen kalabalık, eski Salı Pazarı yokuşu kavşağından Kayserili Ahmetpaşa Caddesi’ne yöneldi. Kordon boyunca marşlarla ilerleyen kalabalık, Truva Atı önüne kadar geldi. Kordon Boyu'nda son bulan Fener Alayı’nın ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Genelkurmay Başkanlığı’nın Mehteran takımı İskele Meydanı'nda konser verdi.
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