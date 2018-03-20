--Detaylar

--Katılımcılar

--Milli marş

--Büyükelçi Kılıç'ın konuşması

--Kosova Meclis Başkan yardımcısı Müferra şinik'in konuşması

--Şiirler

--Resital

--Türkü



( PRİZREN ) - Çanakkale Zaferi, Kosova’da minnet ve şükranla anıldı PRİZREN



- Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen törenle anıldı. Tarihi zaferlerimizin en büyüklerinden Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümünde, vatan müdafaası için Çanakkale’de omuz omuza çarpışıp toprağa düşen şehitler, Kosova’nın tarihi şehri Prizren’de rahmet, minnet ve şükranla anıldı. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın himayesinde tertiplenen “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Programı” geniş katılımla Prizren Yunus Emre Enstitüsünde düzenlendi.

Anma programı, saygı duruşu ile milli marşın çalınmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Çanakkale Zaferini Türk milletinin sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfası olarak nitelendirerek, Çanakkale zaferinin hem dünya savaş tarihinde hem Türk tarihinde eşsiz bir yere sahip bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kosovalıların Çanakkale Zaferi'ne katkılarının asla unutulmayacağını kaydeden Büyükelçi Kılıç, "Tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmış Çanakkale mücadelesi, Anadolu'daki kardeşlerine omuz vermek üzere yola çıkan ve Çanakkale'de yiğitçe çarpışıp kanlarını döken yüzlerce Kosovalı kardeşimizin aziz hatırasını da taşıyor. Balkanların Osmanlı'dan ayrıldığı bir dönemde, 1915'te Kosovalı Türk, Boşnak, Goralı ve Arnavutların Anadolu'daki kardeşlerine destek vermek üzere Çanakkale savaşlarına katılarak şehit ve gazi olmaları Kosova ve Türk halkları arasındaki dostluğun tarihteki bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı. Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Müferra Şinik yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve tarihinin en önemli günlerinden olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, inanmışlığın, her kare vatan toprağının kutsal olduğu inancının bir timsali olduğunu belirtti.

"Türk, sadece bir milletin adı değil, bir yaşayış biçiminin, bir kültürün adıdır" diyen Şinik, "Prizren'den, Priştine'den, Üsküp'ten, Saraybosna'dan, Kırcaali'den, Şam'dan, Rakka'dan, Kerkük'ten gözünü kırpmadan sevdiklerini geride bırakıp vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden Türk, Arnavut, Boşnak, Arap, Türkmen, Çerkez'i bünyesinde barındıran bir medeniyetin adıdır Türk” dedi.

Anma programının devamında Kosova Türk Yazarlar Derneği’nin hazırladığı Türk, Arnavut, Boşnak ve Roman şairler okudukları şiirlerle, Çanakkale Zaferi hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Programda öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi ile ilgili hazırlanan resital ve türküler de yer aldı. Anma programına Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferra Şinik, Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Kurmay Albay Sinan Cem Barım, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Kosova kurum ile kuruluş temsilcileri ile Kosova’daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.



