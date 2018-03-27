"Çanakkale'yi Anlamak" konferansı - KIRIKKALE - Salondan katılımcı detayları - Kur'an - ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı'nın konuşması"Çanakkale'yi Anlamak" konferansı - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı: - "İmanın olduğu yerde imkansızlık diye bir şey yoktur. İşte bunun ispatı Çanakkale. Çanakkale imanın küfre, hakkın batıla, haklının haksıza karşı zaferinin perçinlendiği yerdir"KIRIKKALE (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, "İmanın olduğu yerde imkansızlık diye bir şey yoktur. İşte bunun ispatı Çanakkale. Çanakkale imanın küfre, hakkın batıla, haklının haksıza karşı zaferinin perçinlendiği yerdir." dedi. Kırıkkale Müftülüğünce kurum binasında düzenlenen "Çanakkale'yi Anlamak" konulu konferans, Ankara Kocatepe Camisi Müezzini Furkan Tıraşçı'nın Kuran - ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı, konferansta yaptığı konuşmada, her milletin, toplumun, ülkenin, hatta her insanın yaşamında önemli gün diyebileceği zaman dilimleri olduğunu söyledi.
Müslümanların ve Türk milletinin Bedir'den ve Malazgirt'ten bugüne kadar önemli günleri bulunduğuna dikkati çeken Tıraşçı, şöyle konuştu:"Kırılma noktalarımız var, kendimize dönmemizi sağlayan zaman dilimleri var. Bazen şunları duyuyoruz, 'efendim her yıl niye kutluyoruz, niye anma programları yapıyoruz' diye. İnsanoğlu unutkan bir varlıktır. Çok çabuk unutur. Dün yaşadığı acıyı da sevinci de çabuk unutabilir. Allah, Kuran - ı Kerim'de bazı ayetleri hem de aynı ifadelerle defalarca tekrarlamıştır. İşte milletimiz de o yaşamış olduğu acıları, içerisine girmiş olduğu girdabı, şehitlerini, akan kanı, vatanın nasıl bir nimet olduğunu unutmaması için bazen yılda bir, bazen duruma göre farklı zaman dilimlerinde bu tip anma programları olmuştur, olacaktır ve olmalıdır. Tarihte yaşananlar, sadece bir hatıradan ibaret değildir. Tarih, bizim geçmişimiz olduğu kadar aynı zamanda bugünümüzdür, geleceğimizdir, yarınımızdır. Tarih, bizim geleceğimize ışık tutan değerlerimizdir."Tıraşçı, Türk milletinin tarihinde başarı hanesine yazılacak en önemli zaferlerden birinin de Çanakkale Zaferi olduğunu vurguladı.Çanakkale'de insanlık tarihine bir mühür vurulduğunu ifade eden Tıraşçı, "Hem geçmişimiz hem bugünümüz hem de geleceğimiz gerçeğinden yola çıkarak bu büyük muharebenin, zaferin tekraren hatırlatılması noktasında illerimizde değişik platformlarda, değişik başlıklar altında programlar düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu yıl, Çanakkale'yi anmanın ötesine giderek, Çanakkale'yi anlamaya yönelik bir dizi konferanslar düzenleyerek arkadaşlarımızı gönderdi." diye konuştu. Tıraşçı, "Çanakkale, imanın ve inancın karşısında maddi gücün dize geldiği yer olarak bizim dünyamızda makes buluyor. Maddi alanda ne kadar güçlü olursanız olun, eğer inancınız, imanınız yoksa sahip olduğunuz maddi ve diğer imkanlar sizi başarıya ulaştırmaz, ulaştıramaz. O bakımdan Çanakkale denildiği zaman imanın gücü karşısında maddi imkanların dize gelmesidir. İmanınız varsa imkansızlıktan bahsedemezsiniz. İmanın olduğu yerde imkansızlık diye bir şey yoktur. İşte bunun ispatı Çanakkale. Çanakkale imanın küfre, hakkın batıla, haklının haksıza karşı zaferinin perçinlendiği yerdir." ifadesini kullandı.Konferansın ardından Çanakkale şehitleri için okunan hatimlerin duası yapıldı.