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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale şehitleri Sudan'da anıldı - HARTUM

Çanakkale şehitleri Sudan'da anıldı - HARTUM

- YEE Hartum Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Türk ve Sudanlı misafirler - Kuran - ı Kerim okunması - Etkinliğe katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in etkinlikteki konuşması - Slayt gösterisi ve şiir okunması - Dua edilmesi - YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Arı ile röportajÇanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Sudan'da anma programı düzenlendi.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Kültür Merkezi bahçesindeki etkinliğe, Türk ve Sudanlı misafirler yoğun ilgi gösterdi.Program için Türkiye'den gelen Prof. Dr. Bülent Arı, katılımcılara Çanakkale Zaferi'nin dünya Müslümanları açısından önemini anlattı.Bazı programlara katılmak üzere ülkede bulunan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise etkinlikte yaptığı konuşmada,"Bizim bu kardeşlik hukukumuzu her alana yansıtmamız gerekiyor. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el - Beşir'in liderliğinde, onların öncülüğünde her alanda işbirliği yapıyoruz." dedi.
- "Türkçe öğrenenler Osmanlı arşivlerinde Türkiye'ye yardımcı olabilir"YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Bülent Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadim dost iki ülkenin tekrar bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

İsaf Muhabir Akkale 

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