Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi açıldı - ANTALYA
- Çanakkale Savaşında kullanılan malzemeler - Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan ve öğrencilerden detay - Müze Koordinatörü Cengiz Yürükaslan ile röportajÇanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi, Antalya 'da açıldıANTALYA (AA) - "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" Antalya 'nın Kemer ilçesinde açıldı.Kemer Belediyesinin destekleriyle bir düğün salonunda açılan müzede, Çanakkale'deki onurlu mücadeleyi anlatan, savaşan askerlere ait eşyalar sergileniyor.Müzeye gelenler, Çanakkale Savaşı'nda savaşan askerlere ait, tabancalar, mermiler, toplar, kıyafetler, su kapları, çeşitli silahlar, el dokuması Türk bayrakları, ayakkabılar, giysiler, yemek kapları gibi eşyaları görme imkanı buluyor.Müze Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye turuna devam ettiklerini belirtti. Müzenin yedi yıldır Türkiye'de dolaştığını belirten Yürükaslan, amaçlarının Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşların ayağına Çanakkale ruhunu götürmek olduğunu söyledi.
Vatandaşların kanla yıkanan toprakları görmesi gerektiğini ifade eden Yürükaslan, "Müzede bine yakın malzeme var. Müze, Çanakkale'nin bir çok bilinmeyenini barındırıyor. Bunları biraz daha tanıtmaya çalışıyoruz. Mesela gündeme gelmeyen bir malzeme var. Zehirli yıldızlar var. Düşman askerlerinin havadan attığı bir malzeme. Yere nasıl düşerse düşsün hep bir ucu havada kalacak şekilde yapılmış. Asker ona bastığı zaman ayakları kesiliyordu. Bu zehirli yıldızlar insanlık ve savaş suçu aletidir." diye konuştu. Müzede, Türk askerlerinin tedavisi sırasında acıdan dillerini yutmaması için kullanılan acılı keçelerin de sergilendiğini aktaran Yürükaslan, "Bunlar Çanakkale'nin uç noktalarıdır. Fazla bilinmez. Bir metrekareye 6 bin mermi düşüyordu. Bunların hikayeleri burada var. Taştan düğmeler var. Burada sosyal ve kültürel hizmet yapıyoruz." dedi. Müze 7 Nisan'a kadar gezilebilecek.