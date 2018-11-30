Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı



- Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Çanakkale de sabaha saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde ve yüksek kesimleri ile Çanakkale-İzmir karayolunun bazı noktalarında etkili oluyor. Aralıklarla kuvvetlenen Yağış nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunun Erenköy ve Yenimahalle mevkilerindeki bazı noktalarda kar birikintileri oluştu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri ise yağışın neden olduğu birikmeleri temizlerken sıkıntılı bölgelerde ise tuzlama çalışması başlatıldı.Özellikle yüksek kesimlerde ve rampa alanlarda araç kullanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları yetkilileri, yağış nedeniyle kentteki yollarda kapanma bulunmadığını, ekiplerin görev başındaki çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

