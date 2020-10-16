-Tırı ziyaret eden vatandaşlardan görüntüler

-Valinin tırı gezmesi

-Röp



( BİTLİS )- Bitlis Valisi Oktay Çağatay:“Hikayenin başladığı topraklarda valiyim"-"Çanakkale muharebesinin gerçekleştiği yerde kaymakamlık yaptım"-"Allan’ın şanslı nasipli bir kuluyum” BİTLİS



- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ‘Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi’ Bitlislilerle buluştu. Mobil müzeyi gezen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Ben Allah’ın şanslı kuluyum ki hikayenin başladığı topraklarda valiyim, Çanakkale muharebesinin gerçekleştiği yerde ise kaymakamlık yaptım” dedi.

Ulu Cami önünde vatandaşların ziyaretine açılan mobil müzeyi birçok vatandaş ziyaret ediyor. Pandemi nedeniyle kısıtlı ziyaretçi alınan tırın girişinde ziyaretçilerin ateşleri ölçülerek alıyor. Tırı gezerken çok duygulu anlar yaşadığını ve kendisini çok şanslı gördüğünü ifade eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Hem Gelibolu’da kaymakamlık yaptım, hem de Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı Ahlat’ın bağlı olduğu Bitlis’te valilik yapıyorum. Şu anda çok duygulu bir an yaşadım. Malumunuz üzere ben, şu an içinde bulunduğumuz tırın bize gösterdiği savaşın, gösterdiği kanlı muhaberenin gerçekleştiği tarihin en büyük ve en önemli zaferlerinden birinin kazanıldığı Çanakkale savaşının yapıldığı Gelibolu yarım adasındaki Gelibolu Kaymakamıydım. İki yıl orda görev yaptım. Allah bana bu şerefi nasıp etti. 100. yılında da oradaydım. Benim açımdan çok kıymetliydi. Bu gün bunu burada tazeledik. Yine duygumu artıran en önemli mevzu şu; bizim tarihin başlangıç noktası diye son zamanlarda çokça gündeme gelen Ahlat ilçesinin bağlı olduğu Bitlis Valisiyim. Allah bana bunu da nasip etti. Hikayenin başlandığı topraklarda valiyim. Bizim bu topraklardan atan ama başaramadıkları, Çanakkale muharebesinin gerçekleştiği yerde kaymakamlık yaptım. Allah’ın şanslı, nasipli bir kuluyum. Allaha çok şükür. Bu hakikaten çok güzel bir hizmet olmuş buraya gönderilmesinde Bitlislerin burayı görmesinde savaşın gerçekleştiği bu coğrafyada atalarımızın Bitlisli hemşehrilerimizin, baba ve dedelerin çarpıştığı bu alanları yansıtan bu güzel hizmeti çok beğendim. Bu hizmetin buraya gönderilmesinde burada da Bitlisli insanların gösterilmesinde emeği olan Kültür Bakanlığına teşekkür ederim. Tüm Bitlislileri buraya davet ediyorum. Kurtuluşun bulunduğu yerde yaşayan Çanakkale savaşının izlerini taşıyan bu alanı görsünler nasiplensinler istiyorum” dedi.

Tır gün boyunca ziyaretçilerin açık olacak. Ayrıca, Cumartesi günü de Tatvan AVM önünde Tatvanlılara açılacak. (VO-ŞAK-



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