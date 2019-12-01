Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı anıldı Haberi

-Pilav dağıtımı

-Protokol heyetinin öğrencilerle birlikte tabyaya geçişi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-İsmail Kaşdemir'in konuşması

-Seyit Onbaşı anıtına karanfil bırakılması



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- 1. Dünya Savaşı’nın unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı, vefatının 80. yıl dönümünde Çanakkale’de düzenlenen törenle anıldı. 1. Dünya Savaşı’nda, mekanizması bozulan bir topun mermisini sırtına alarak namluya taşıyan ve ateşleyip İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir’in Havran ilçesinde doğdu. 1909 yılında Osmanlı ordusuna katılan ve Balkan Savaşları’nda da çarpışan Seyit Onbaşı, I. Dünya Savaşı’nın başlaması sonrası Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak göreve başladı.

18 Mart 1915’te müttefik kuvvetler boğazı geçmek için hücuma geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevliydi. Müttefik donanmalarından yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalanmıştı. Bunun üzerine yaklaşık 215 kilogramlık top mermisini sırtlayarak kundağa yerleştiren Seyit Ali, ilk 2 atışta Ocean gemisine hafif hasarlar verdi. 3. Atışında İngiliz zırhlısı Ocean’ı vuran ve atılan mermi sonrası daha önceden Nusret Mayın Gemisinin döktüğü mayınlardan birine de çarpan İngiliz savaş gemisi alabora olarak batmıştı. Bu başarısı ile onbaşı rütbesine yükselen ve 1934’te çıkan soyadı kanunu ile Çabuk soyadını alan Seyit Ali Onbaşı için vefatının 80. yıl dönümü sebebiyle Çanakkale’de, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bir anma programı düzenlendi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de katıldığı program, saat 12:30’da Kilitbahir Fatih Camii’nde ‘Koca Seyit’ için Mevlid-i Şerif okutulmasıyla başladı.

Kılınan öğle namazı sonrasında ise vatandaşlara pilav ve tatlı ikramı yapıldı. Protokol heyeti saat 13:30’da Seyit Onbaşı’nın 215 kiloluk mermiyi kaldırdığı Rumeli Mecidiye Tabyası'na minik öğrencilerin marşları eşliğinde yürüyerek geçti. “Çanakkale ruhu, vatan söz konusu olduğunda kara toprağın bağrına koşa koşa gidebilmektir” Rumeli Mecidiye Tabyası’nda bir konuşma yapan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Seyit Onbaşı’nın Türk tarihinin unutulmaz kahramanlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Seyit Onbaşı, Türk tarihinde görevini layıkıyla yapmış ve bu sebeple abideleşmiş bir şahsiyet olarak sonsuza kadar kalbimizde olacaktır. Çanakkale Savaşları’nda Seyit Onbaşı gibi nice kahraman vatan evlatları görevlerini hakkıyla yerine getirerek bu vatanı, bu bayrağı bize emanet etmişlerdir. Seyit Onbaşı gibi, vatanını ve milletini korumak uğruna Çanakkale’de, bir insanın kaldırabileceğinden çok daha fazla bir yükü omuzlarına alanlar Çanakkale ruhunun temsilcileridir. Çanakkale ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Çanakkale ruhu Seyit Onbaşı’dır. Çanakkale ruhu, vatan söz konusu olduğunda kara toprağın bağrına koşa koşa gidebilmektir” ifadelerini kullandı. İsmail Kaşdemir’in konuşması sonrası başta Seyit Onbaşı olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dualar okundu. Anma programı, Şehit Onbaşı’nın anıtına karanfil bırakılmasıyla son buldu.



loading...