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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale İskelesinde bayram dönüşü yoğunluk devam ediyor

Çanakkale İskelesinde bayram dönüşü yoğunluk devam ediyor

Bölgeden görüntüler

Akkale Deniz Ulaşımı 

-İskeleden görüntüler
-Araç kuyruğundan görüntüler
-Feribotlardan görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Kurban Bayramının son gününde dönüş hazırlığında olan tatilcilerin Çanakkale İskelesindeki araç kuyruğunda bekleyişi devam ediyor. Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş hazırlığına başlayan tatilcilerin Çanakkale İskelesindeki bekleyişi sürüyor. Bayramın 3. gününden itibaren yoğunluğun yaşandığı iskelede uzun araç kuyrukları görülmeye devam ediyor. Bayram tatilini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü özellikle Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturarak Çanakkale iskelesine varmışlardı. Bayramın son günüyle beraber dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale İskelesi'nden Eceabat ve Kilitbahir İskelesi'ne ulaşmak için bunaltıcı sıcak altında bekleyişlerini sürdürüyor. Öte yandan Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., her bayram olduğu gibi bu bayram da tüm filosuyla vatandaşlara hizmet veriyor. Saatsiz ring seferleri düzenleyen Gestaş A.Ş.; Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Güney Marmara hattında 2, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Çanakkale-Bozcaada hattında 1, Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 7, Gelibolu-Lapseki hattında 5 ve Ayvacık-Midilli hattında 1 olmak üzere toplam 21 feribot ile çalışmalarını sürdürüyor.
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