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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu İzle

Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu İzle

Uzun araç kuyruğundan görüntüler

Akkale Gesi Deniz Ulaşımı 

-Araçlardan görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Kurban Bayramı arifesinde Çanakkale iskelelerindeki araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye kadar ulaştı. Kurban Bayramını ailelerinden yanında veya yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale iskelelerine akın etti. Özellikle Trakya Bölgesi ve İstanbul’dan yola çıkan yolcuların, Kilitbahir ve Eceabat iskelelerinde yaklaşık 10 kilometreye kadar varan araç kuyruğu oluşturdukları görüldü.
Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.’ye ait feribotlar, dolmuş usulü iki iskele arasında mekik dokuyarak tatilcilere hizmet etmeye devam ediyor. Öte yandan geçen her dakika bölgede yoğunluk artarken, vatandaşların araç kuyruğundaki bekleyişleri sürüyor. (MUR-
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