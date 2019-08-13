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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Çanakkale iskelelerinde bayram dönüşü yoğunluğu

Çanakkale iskelelerinde bayram dönüşü yoğunluğu

İskeleden görüntüler

Akkale Gesi Deniz Ulaşımı 

-Feribotlardan görüntüler
-Feribotlardaki araçlardan görüntüler
-Uzun araç kuyruklarından görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Kurban Bayramının 3. gününde dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale İskelesinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kurban Bayramında, tatil dönemini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturarak, boğazın karşı tarafındaki Çanakkale İskelesine geçiş yapmışlardı. Bayramın son günleri ile beraber dönüş hazırlığına giren tatilciler, özellikle Trakya Bölgesi ve İstanbul'a doğru hareket etmek için bu kez Çanakkale İskelesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'ye ait feribotlar ile boğaz geçişini yapan tatilciler, bunaltıcı havada dakikalarca karşı yakaya geçmek için kuyruk sırasında bekledi.
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