Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale Gazisi'nin evi kül oldu

Çanakkale Gazisi'nin evi kül oldu

YANA EVDEN GÖRÜNTÜ

Gaziler Geçmiş Olsun Akkale Yangına Müdahale Trol 

-SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1994 yılında 110 yaşında hayatını kaybeden Çanakkale gazilerinden olan Hüseyin Kaçmaz’a ait binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Yangın, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Gazi Hüseyin Kaçmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1994 yılında 110 yaşında hayatını kaybeden ve Türkiye’nin en yaşlı Çanakkale gazisi olan Hüseyin Kaçmaz’a ait 2 katlı binada meydana geldi. Kısa sürede binayı ve çatıyı kaplayan yangın itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Mendeş ve Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş mahalle sakinlerine ve ev sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çıkan yangın ile ilgili gazetecilere açıklama yapan İtfaiye Müdürü Ateş; “Orhanlar Mahallesi Yeni Mahalle caddesinde bir yangın ihbarı aldık. 2 katlı, kullanılmayan bir evdi. İstasyon ve merkez grubu olarak intikal ettik. Yangın hızlanıp çatıya sarmış durumdaydı. Ekiplerimiz 3 koldan müdahale ederek hem söndürme hem soğutma çalışması yaptılar. Kullanılmayan bir ev olduğu için içeride bir tarama yaptık. Herhangi bir kişide can kaybına rastlamadık. Mekruh bir bina kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş yakılıp ısınma ve ya başka bir amaçlı yakıldığını tahmin ediyoruz. Biraz sonra ki araştırmamızda kesin sonuca ulaşacağız" dedi.
Polis olayla ilgili rapor tutarken, yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı