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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale Destanı’nın kahramanları Büyükçekmece’de anıldı Haberi

Çanakkale Destanı’nın kahramanları Büyükçekmece’de anıldı Haberi

Anma töreninden görüntüler

Şehit Anma Töreni Akkale Kahramanlık Irak 

-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Çanakkale Şehitleri Büyükçekmece’de anıldı İSTANBUL

- Türk askerinin kahramanlığını tüm dünyaya altın harflerle yazdırıldığı Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı münasebetiyle Büyükçekmece’de anma töreni gerçekleştirildi.
Büyükçekmece Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı dolayısıyla "Çanakkale Geçilmez 100’üncü Yıl Anıtı" önünde anma töreni düzenledi.
Törene, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra Çanakkale’deki Dur Yolcu Anıtını yapan Seyran Çebi, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, protokol üyelerinin Çanakkale Geçilmez 100’üncü Yıl Anıtı önüne çelenk bırakması ile devam etti. Anma programına katılan Tarihçi Yazar Sacide Bolcan ise Çanakkale destanının nasıl kazanıldığını, Seyit Onbaşı ve 13 yaşındaki gönüllü bombacı Ali Reşat Çavuş’un hikayelerini anlattı. Program, Büyükçekmecelilerin Çanakkale Geçilmez 100’üncü Yıl Anıtı'na bıraktığı çiçeklerin ardından sona erdi. ‘‘Çanakkale Destanı için bugün bir kez daha gururluyuz’’ Çanakkale Zaferi’nin önemi hakkında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ‘‘Çanakkale Destanı’nın 103’üncü yıl dönümünde o günkü gibi heyecanlı ve gururluyuz. 100’üncü yılda burada Çanakkale anıtını yaptırmıştık, şimdi 103’üncü yılda da buradayız. 18 Mart’ta kahraman Türk milletinin Afrin’e girdiği dakikalarda bizde Çanakkale şehitlerimizi anma törenine hazırlanıyorduk. Bugün bir kez daha gururluyuz, bundan 103 sene önce kahramanlık destanını yazan ordumuz bugün de aynı destanı Afrin’de yazıyor’’ dedi.
‘‘Afrin’deki tüm kahramanlarımzın yanındayız’’ ‘‘Çanakkale Destanı’nı anmak ve yaşatmak her Türk’ün görevidir’’ diyerek sözlerini sürdüren Akgün, ‘‘Çanakkale Destanı olmasaydı belki bugün farklı şartlar altında burada olacaktık. Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunu Lozan’da almak müthiş bir tarihi süreçtir. İşte o temelin atıldığı gün 18 Mart 1925’tir. Başta Yarbay Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’de ve başka saflarda bu millet için savaşan, Afrin’de yeni şehit düşen askerlerimizin aziz hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Millet olarak Afrin’deki tüm kahramanlarımzın da yanındayız’’ diye konuştu.

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