Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - İŞKODRA
: - Hasan Rıza Paşa'nın anıtına çelenk bırakmadan görüntüler - İstiklal Marşı'nın okunması - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük - İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - Arnavutluk 'ta "18 Mart Çanakkale Zaferi" programı düzenlendiİŞKODRA (AA) - Arnavutluk 'un kuzeybatısındaki İşkodra şehrinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde, İşkodra Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen programa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yerel yönetim temsilcileri katıldı. Program kapsamında İşkodra müdafisi Hasan Rıza Paşa'nın anıtına çelenk bırakıldı.Büyükelçi Yörük, İşkodra YEE'de devam eden programda yaptığı konuşmada, mazisi kahramanlık ve fedakarlık destanlarıyla dolu Türk milletinin vatan toprakları uğruna şehit verdiği evlatlarını bu çok özel gün ve yerde anmak ve minnet duygularını ifade etmekten büyük gurur ve memnuniyet duyduğunu söyledi.
Vatanı, milleti ve kutsal değerleri için şehit düşenlerin ölmediklerini, onların en yüksek mertebede yer aldıklarını dile getiren Yörük, şöyle devam etti:"1877 - 1878 savaşlarında, Balkan harplerinde, Çanakkale savaşlarında şehit düşen Debreli Murtaza’nın, Delvinalı Rasim’in, Tepedelenli Necip’in, Elbasanlı Musa’nın, İşkodralı Mustafa’nın, Yanyalı Ali Şevki’nin, Tiranlı Mahmud’un, Göriceli Hüseyin’in ve İşkodra’yı bağrına basan ve İşkodralıların kalbine defnedilen Hasan Rıza Paşa’nın ve ismini zikredemediğim tüm kahraman şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli eserine atıfta bulunan Yörük, "Yakın geçmişte ve günümüzde Ermeni terör eylemlerinde, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz’da, Fırat Kalkanı Harekatı’nda ve Zeytin Dalı Operasyonu’nda yaşamlarını yitirmiş diplomatlarımız, askerlerimiz ve polislerimiz PKK’sından YPG’sine, ASALA’sından FETÖ’süne ve bunların şöhretli hamilerine karşı fedakarlık ve kahramanlık destanları yazmışlardır." şeklinde konuştu. Yörük, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetli silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitleri tazim ve minnetle andıklarını kaydetti. İşkodra YEE Müdürü Kıyıcı da Çanakkale'nin, Türk ulusunun tarihinde en kanlı çarpışmalarından birinin yapıldığı ve binlerce vatan evladının gömüldüğü kutsal topraklar olduğunu hatırlatarak, "Çanakkale Zaferi, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını feda eden şehitlerin destanıdır. Vatan topraklarını bize kutsal kılan Türk askeri katıldığı her savaşta milletimizin bağımsız ve egemen karakterini ortaya koymuştur." diye konuştu. Türk milleti olarak kefensiz yatan evlatları unutmayacaklarını dile getiren Kıyıcı, onlara bırakılan emanetleri koruyarak yaşatmak için gayret sarf edeceklerini vurguladı.Şehitler anısına Kuran - ı Kerim, dua ve şiirlerin okunduğu, Çanakkale'de yakınları şehit olan Arnavut ailelerin konuşma yaptığı programda, Başbakanlık Devlet Arşivleri'nden temin edilen fotoğraf ve dokümanların yer aldığı "Çanakkale 1915" sergisi açıldı.