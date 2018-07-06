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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale'deki yasa dışı geçişler

Çanakkale'deki yasa dışı geçişler

- Gözaltına alınan şahısların adliyeye getirilişi - Ezine'de yabancı uyrukluların kaçışını sağlamaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde yabancı uyrukluların yurt dışına kaçış işlemlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.Ezine'de dün yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan organizatörler B.T. ve M.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde, dün gerçekleştirilen operasyonda, iki farklı noktada durdurulan minibüslerde 63 yabancı uyruklu gözaltına alınmış, organizatör oldukları belirtilen araçların sürücüleri B.T. ve M.Ö, gözaltına alınmıştı.

Jandarma Akalan Yurt Dışı Akkale Kaçış 

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