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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale'deki yangın büyüyor Video

Çanakkale'deki yangın büyüyor Video

Yangından detay

Sosyal Medya Akkale Şiddetli Rüzgar 

-Röportaj

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü yakınlarında çıkan yangın büyümeye devam ediyor. Bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyüne yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan arazide saat 22:30 sularında ufak çaplı olarak başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Çanakkale İskelesinden feribotlar aracılığı ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerde bulunan itfaiye ekipleri de bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına eşlik ediyor. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve ekiplerden bilgi aldı. Behramlı Köyü halkı da yangını meraklı gözlerle takip ediyor. Büyüyen yangın bölgede paniğe neden olurken, köylüler yaşadıkları endişeyi dile getirdiler. Öte yandan sosyal medyada yangın sebebiyle toprak altında kalan tarihi topların patladığı yönünde bilgilerin dolaşması üzerine yetkililerden konuyla ilgili alınan bilgilerde patlayan malzemelerin top değil domuzları korkutmak için kullanılan tüpler olduğu öğrenildi.
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