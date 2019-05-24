Çanakkale'deki cinayet - ÇANAKKALE Haberi

- Jandarma ekiplerinin operasyon görüntüsü. Çanakkale 'deki cinayet - Gökçeada'daki evinde cesedi bulunan 86 yaşındaki kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Çalınan para ve ziynet eşyaları, zanlıların Gökçeada ve İstanbul'daki evlerinde bulunduÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Gökçeada ilçesinde öldürülmüş bulunan yaşlı adamın katil zanlısı oldukları ve evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.Zafir Pinari'nin (86) yalnız yaşadığı evde 13 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin Gökçeada ve İstanbul'da yakaladığı 8 şüpheli, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada, evden çalınan eşyalar, zanlıların Gökçeada ve İstanbul'daki evlerinde bulundu. Ele geçirilenler arasında 5 bin 800 avro, 100 dolar, 3 bin 820 lira ile altın bilezik ve yüzük, pasaport, dürbün, 7 sim kart, flaş bellek, plastik kelepçelerin yanı sıra ikisi kurusıkı 4 tabanca ve 97 fişeğin olduğu öğrenildi.Gökçeada ilçesinde 13 Mayıs'ta Rum asıllı Zafir Pinari, Zarife Tepe mevkisindeki yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş bulunmuştu.
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