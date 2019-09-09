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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla kutlandı İzle

Çanakkale'de yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla kutlandı İzle

Mehteran takımından görüntüler

Eğitim Sistemi Teknoloji Öğretmen Mehter Takımı Öğrenciler 

-Öğrencilerden görüntüler
-Protokolden görüntüler
-Okunan şiirlerden görüntüler
-İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın açıklamaları
-8. sınıflarınn 5. sınıflara hoşgeldiniz hediyesi
-Halk oyunları

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle Çanakkale’de tören düzenlendi.
Cevatpaşa Ortaokulunda düzenlenen programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da katıldı.
Törende okul mehter takımı ve folklor ekibi de gösteri sundu. Öğrenciler şiirler okuyarak ve konuşmalar yaparak günün anlam ve önemini vurguladı. Programın ilerleyen dakikalarında ise 8. sınıf öğrencileri, 5. sınıf öğrencilerine ‘hoş geldiniz hediyesi’ verdi. Bir konuşma yapan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, “2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle 310 okulumuzda görev yapan 5 bin 500 öğretmenimizin, 77 bin öğrencimizin ve velilerimizin sevinç ve heyecanına yürekten katılıyoruz. Bu güzel günde bizimle olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bir ülkenin kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının en önemli göstergelerinden biri; o ülkenin eğitime verdiği önem ve eğitim sistemidir. Bugün, teknolojide, kültür ve sanatta, iktisadi kalkınma düzeyinde önde gelen ülkelerin tamamı bu gelişme ve ilerlemeyi kuşku yok ki eğitim ve öğretime verdikleri öneme borçludurlar. Dolayısıyla bir ülke için yapılabilecek en önemli yatırım, hiç kuşkusuz insan kaynağına, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırımdır” şeklinde konuştu.
Öte yandan, 9 Eylül tarihi itibari ile başlayan yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem ise 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
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