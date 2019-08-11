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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale’de yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor

Çanakkale’de yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor

Yangından görüntüler

Akkale Şiddetli Rüzgar Helikopter Trol 

-Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler
-Yükselen alevlerden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki arazide çıkan yangın saatlerdir kontrol altına alınamıyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Behramlı köyüne yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıktaki arazide akşam 22:30 sularında ufak çapta başladığı belirtilen yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüştü. Yangın sonrası Çanakkale İskelesinden Gestaş feribotları ile çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Çevre illerden de itfaiye ekipleri bölgeye gelerek çalışmalara destek veriyor. Aralıksız devam yangın söndürme çalışmalarına rağmen, kuvvetli şekilde esmeye devam eden rüzgar sebebiyle yangın kontrol altına alınamıyor. Zaman zaman 30 metreye kadar yükseldiği görülen alevler, köylüler tarafından da korkuyla takip ediliyor. Gece saatleri olması sebebiyle helikopter ile müdahale edilemeyen yangını itfaiye ekipleri karadan söndürmeye ve daha da büyümesini engellemeye çalışıyor. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da yangın haberinin duyulması sonrası bölgeye gelerek gelişmeleri yakından takip ediyor.
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