Çanakkale’de trafik kazası: 8 yaralı

--Kaza yapan araçtan görüntüler

--Ambulanslardan görüntüler

--Hastane girişinden görüntüler



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Bozcaada yol sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden İzmir yönüne giden Muhammet Sadak idaresindeki K-EU 7676 plakalı otomobil ile İzmir istikametinden Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine gitmekte olan Serpil Dayanç’ın kullandığı 59 TB 949 plakalı araç Bozcaada sapağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol üzerine savruldu. Yaşanan kaza sonrasında otomobillerin içerisinde bulunan Muhammet Sadak, Elvan Sadak, Ünal Sadak, Adnan Sadak, Serpil Dayanç, Mehmet Yekta Dayanç, Nesibe Gürel ve Eylül Yüsra Dayanç yaralanarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Ezine Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ise yol üzerinde temizleme çalışması başlattı.

