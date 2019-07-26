Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale’de trafik kazası: 8 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 8 yaralı

-Kaza yerinden görüntüler

Trafik Kazası Akkale 

--Kaza yapan araçtan görüntüler
--Ambulanslardan görüntüler
--Hastane girişinden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Bozcaada yol sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden İzmir yönüne giden Muhammet Sadak idaresindeki K-EU 7676 plakalı otomobil ile İzmir istikametinden Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine gitmekte olan Serpil Dayanç’ın kullandığı 59 TB 949 plakalı araç Bozcaada sapağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol üzerine savruldu. Yaşanan kaza sonrasında otomobillerin içerisinde bulunan Muhammet Sadak, Elvan Sadak, Ünal Sadak, Adnan Sadak, Serpil Dayanç, Mehmet Yekta Dayanç, Nesibe Gürel ve Eylül Yüsra Dayanç yaralanarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Ezine Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ise yol üzerinde temizleme çalışması başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı