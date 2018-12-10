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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de trafik kazası: 4 ölü, 16 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası: 4 ölü, 16 yaralı

Olay yeri görüntüleri

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Fabrika Hastane Trafik Kazası Avcılık Polis Ekipleri 


- Çanakkale'nin Biga ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile bir TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 ölü ve 11 yaralı olduğu öğrenildi. Alınan son bilgiye göre, Biga'nın Yeniceköy mevkisinde, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KK 111 plakalı minibüs ile 16 BM 893 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 16 işçi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, savcılık soruşturma başlattı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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