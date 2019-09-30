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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı Video

Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı Video

- Refüje çarpan otomobilde oluşan hasarÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çanakkale - İzmir kara yolunda Ayvacık'tan Ezine istikametine giden Abdurrahman Aydın idaresindeki 16 LKD 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araç sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Hastanede yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aydın'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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