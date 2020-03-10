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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Çanakkale’de televizyon hırsızı yakalandı

Çanakkale’de televizyon hırsızı yakalandı

Zanlının emniyetten çıkışı

Televizyon Akalan Akkale Hırsız 

-Zanlının araca bindirilişi ve götürülüşü

( ÇANAKKALE )- 5 adet LCD televizyon çalan hırsız yakalandı ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Kepez beldesinde bir iş yerinden 5 adet LCD televizyon ve 1 adet set üstü ocak çaldığı tespit edilen şüpheli yakayı ele verdi. Pazar günü Boğazkent Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir iş yerinden 5 adet 82 ekran LCD televizyon ve 1 adet set üstü ocak çalındığı tespit edildi. İhbar üzerine yapılan araştırmada, hırsızlığı yaptığı tespit edilen 30 yaşındaki şüpheli G.S. dün Fevzipaşa Mahallesi Çarşı Caddesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak. Öte yandan şahsın bir dükkana sattığı mallar geri alınarak sahibine teslim edildi.
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