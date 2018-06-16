Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de tatilcilerin yoğunluğu erken başladı

Çanakkale'de tatilcilerin yoğunluğu erken başladı

Araç kuyruğundan görüntüler

Adala Akkale Feribot İskelesi Deniz Otobüsü Şehir İçi 

-GESTAŞ feribot iskelesinden görüntüler
-Feribotlardan görüntüler
-Araçlardan görüntüler

( ÇANAKKALE ) Çanakkale'de tatilcilerin yoğunluğu erken başladı ÇANAKKALE

- Çanakkale'de Ramazan Bayramını fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı.
Bayramın son günü yoğunluğuna takılmamak için yola çıkan tatilciler Çanakkale feribot iskelesinde 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Ramazan Bayramı öncesinde başta İstanbul olmak üzere Trakya'daki çeşitli kentlerden yola çıkan tatilciler, son gün yaşanması olası yoğunluğu göz önüne alarak bir gün önceden yola çıkarak Çanakkale feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Bayramın ikinci gününden itibaren Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek isteye araç sürücüleri oluşan araç kuyrukları nedeniyle zaman zaman saatlerce kendilerine gelecek sırayı bekledi. Trafik ekipleri, hem şehir içi trafiğinde yaşanan sıkışıklığı önlemek, hem feribot sırasını düzenleyip, araya kaynak yapmak isteyenleri önlemek için büyük çaba harcıyor. Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 feribot ile 1 deniz otobüsü olmak üzere toplam 20 feribot sefer yapıyor. Öte yandan Çanakkale’den Eceabat, Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile Lapseki-Gelibolu arasındaki 5 feribot saatsiz olarak sefer yapıyor.
İlgili Foto Galeriler
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı