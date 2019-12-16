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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de servis minibüsü vince arkadan çarptı: 18 yaralı

Çanakkale'de servis minibüsü vince arkadan çarptı: 18 yaralı

Yaralı vatandaşların görüntüsü

Hastane Tahkikat Akkale 

-Araçtan detay
-Olay yeri görüntüsü
-minibüs ve vincin görüntüleri

(ÇANAKKALE - 1) BURSA

- Çanakkale'de servis minibüsünün vince arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 18 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine sevkedilen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevkedildi. Edinilen bilgiye göre Çanakkale - İzmir otoyolunda meydana gelen kazada Hasan Demirel idaresindeki 17 KL 018 plakalı servis minibüsü, İzmir istikameti yönünde önünde seyreden 34 09 3356 plakalı sepetli vince arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 18 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Çanakkale'deki çeşitli hastanelere sevkedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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