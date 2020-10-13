Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Çanakkale’de sahte alkol operasyonu

Çanakkale’de sahte alkol operasyonu

iş yerinde yapılan denetimden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Alkollü İçki Akkale Çerikli Avcılık Irak 


- Çanakkale ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda sahte etil alkol ele geçirildi. Son zamanlarda artan sahte alkol ölümlerinin ardından denetimler sıklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı organizesinde 81 ilde eş zamanlı olarak alkol operasyonu gerçekleştirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale il merkezinde 3 ve Biga ilçe merkezinde 1 olmak üzere toplam 4 ayrı iş yerinde yapılan operasyonlarda; 244 litre sahte etil alkol, 925 adet içki yapımında kullanılan alkol aroma ve extratları, 3 litre yapma alkollü içki, 30 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 2 paket gümrük kaçağı puro, 1 adet 2863 SKM kapsamında tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli A.T, H.A, H.Ş ve J.D’ye 5607 ve 2863 SKM suçlarından şüpheli olarak işlem yapılmış ve yapılan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, il genelinde 50 ayrı adrese yapılan operasyonlara Defterdarlık, Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden toplam 150 personel katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı