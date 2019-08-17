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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de sağanak yağış

Çanakkale'de sağanak yağış

Yağıştan görüntüler

Sağanak Yağış Akalan Akkale Yağan 

-Taşan rögarlardan görüntüler
-Yağmur altındaki vatandaşlardan görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sabah 8.20'den itibaren etkisini arttıran yağış sonrası bazı rögarların taştığı görülürken, bazı vatandaşların ise hazırlıksız yakalandığı görüldü.
Bunaltıcı havaların etkisinde olan yağan yağmur ile serinleyen Çanakkaleliler, yarından itibaren yeniden sıcak havayı hissedecek. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, önümüzdeki 1 hafta boyunca ise herhangi bir yağış beklenmiyor.
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