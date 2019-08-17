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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de otobüs devrildi İzle

Çanakkale'de otobüs devrildi İzle

otobüsten görüntü

Elektrik Direği Alabalık Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Direksiyon 

-olay yerinden detay
-kalabalık

( ÇANAKKALE -1) Biga'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü elektrik direğine çarparak yan yatarken, bir kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Kaldırımbaşı sapağında meydana gelen kazada, otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstanbul Esenler'e doğru hareket ettiği bildirilen otobüs, elektrik direğine çarparak devrildi. Şu ana kadar 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda yaralının da olduğu kaza sebebiyle bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevki sürüyor.
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