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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de otizm farkındalık yürüyüşü

Çanakkale'de otizm farkındalık yürüyüşü

Yürüyüşten genel detay görüntüler, Morabbin Parkı'nda düzenlenen etkinlikten genel detay görüntüler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat'ın konuşması.

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

Otistik Öğretmenler Farkındalık Öğretmen Öğrenciler 


- Çanakkale'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde, 'Fark et, kabul et, bizimle yürü' yürüyüşü düzenlendi.
Çanakkale'de Golf Çay Bahçesi önünde başlayan ve Morabbin Parkı önünde son bulan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde, 'Fark et, kabul et, bizimle yürü' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Yürüyüşe Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, otizmli öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüşte, otizmli genç, öğrenci, öğretmen ve katılımcılar ellerindeki mavi balonlarla farkındalık mesajı verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, "Bütün bireylere, aile fertlerine şunu ifade ediyoruz. Çocuğumuzla ilgilenelim. Farkındalığını görelim. Nasıl bir gelişim var. Bunun içinde yoğun ve özel bir eğitim sayesinde eğer otistik çocuğumuz varsa, bunun başarısını ve eğitimini sağlamış olacağız" dedi.
Yürüyüş etkinliği, Otizmli gençlerin Morabbin Parkı'nda 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nü şarkılar eşliğinde oynayarak kutlamasıyla, son buldu.
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