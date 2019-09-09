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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de orman yangını söndürüldü İzle

Çanakkale'de orman yangını söndürüldü İzle

yükselen dumanlardan detaylar

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

Şehitlikler Ormanlı Akkale Orman Yangını Yükselen 


- Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kilitbahir köyünde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kilitbahir Köyünde "Dur Yolcu" yazısı ile Kilitbahir Kalesi arasındaki ormanlık alanda saat 10:45 sıralarında başlayan yangını fark eden denizciler Çanakkale Liman Başkanlığı'nı arayarak ihbarda bulundu. İhbarın alınmasıyla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Liman Başkanlığına ihbarda bulunan gemiler boğazdan geçerken yangının büyüdüğünü anons etti. Bölgeye anında sevkedilen itfaiye ve orman ekipleri ile denizden yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. (Cİ-UGR-
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