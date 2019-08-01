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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale'de ölüm böyle teğet geçti İzle

Çanakkale'de ölüm böyle teğet geçti İzle

mobese kamerası görüntüsü

( ÇANAKKALE )- Trafik ışıklarında bir otomobille minibüsün çarpışma anı Mobesse kamerasına yansıdı ÇANAKKALE

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- Çanakkale’de meydana gelen trafik kazaları (MOBESE) kameralarına yansıdı. Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik hareketliliği, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından sürekli görüntüleniyor. Kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri göz önüne seriliyor. Atatürk Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bir otomobille minibüsün çarpışması kameraya yansıdı. Kazada bir kişi ise hafif yaralandı. Emniyet Müdürlüğü, bu görüntülerle sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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