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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale'de korkutan yangın Video

Çanakkale'de korkutan yangın Video

Yangından görüntüler

Akkale Şili 

-Söndürme çalışmalarından görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bu akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Sazak köyü Tahtalı mevkiinde akşam saat 21:20 sıralarında çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın için bölgeye 60 kişilik ekip, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 itfaiye sevk edildi. Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan yangın için ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.
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