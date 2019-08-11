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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale’de korkutan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’de korkutan yangın kontrol altına alındı

drone görüntüleri

Akkale Şiddetli Rüzgar Helikopter Hayvan Trol 

-yangın alanından görüntü
-yanan canlılardan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE )-Kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi ÇANAKKALE

- Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadada dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu söndürülemeyen yangın, sabah saatlerinde helikopterlerin de müdahale etmeye başlaması ile kontrol altına alındı. Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyüne yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta olan arazide neden çıktığı belirlenemeyen ufak çaplı yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, itfaiye ekiplerinin karadan tüm müdahalelerine rağmen gece boyunca söndürülemedi. Gece koşulları sebebiyle helikopterlerin müdahale edemediği yangın için çevre illerden itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Gece boyunca 20 araç, 72 arazöz ve 250 personelle aralıksız yürütülen söndürme çalışmalarına dönem dönem köylüler de katıldı.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da yangın haberinin duyulması ile bölgeye gelerek gelişmeleri yakından takip etti ve ekiplerden bilgi aldı. Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından Orman Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yangının sabah saatlerinde helikopterlerin de müdahalesi ile kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan gece boyu devam eden yangın gün ağarınca drone ile havadan görüntülendi. Yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği yangının bilançosunun ise ağır olduğu görüldü.
Çok sayıda ve cinste hayvanın yanarak can verdiği yangınla ilgili henüz yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.
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