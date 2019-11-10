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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale’de kızların renkli futbol maçı

Çanakkale’de kızların renkli futbol maçı

-Takımlardan görüntüler

Futbol Maçı Beraberlik Futbol Takımı Kız Öğrenciler Öğrenciler 

--Yukarıköy Köy Muhtarı Ergün Polat ile röp.
--Karşılaşmadan genel ve detay görüntüler

- ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde üniversitede okuyan kız öğrenciler ile Ayvacık’ın yörük kızları futbol maçı yaptı. Karşılamaya şalvar ve çemberleriyle çıkan yörük kızları renkli görüntüler oluşturdu. Ayvacık Belediyesi, Yukarıköy Muhtarlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Ayvacık 21 Eylül Stadyumu’nda ortaklaşa düzenlediği futbol karşılaşmasında Ayvacık’ın Yukarıköy kız futbol takımı Şalvarspor ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu kız futbol takımı karşılaştı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya üzerindeki şalvarlar ve başlarındaki çemberlerle çıkan Şalvarspor kız futbol takımı renkli görüntüler yaşanmasına sebep oldu. Ayvacıklı futbolseverlerin de izlediği karşılaşmada dostluk kazandı. Karşılaşma öncesinde konuşan Yukarıköy Köy Muhtarı Ergün Polat, “Ayvacık Belediye Başkanı bana bu karşılaşmadan bahsetti. Ben de olumlu karşıladım. Kızlara söyledim onlar da kabul ettiler. Onların da burada olması bizi sevindirdi. Kızların aileleri de izin verdi. Onlara da teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik olsun dedik. Önemli olan burada dostluğun kazanması. Gönüllerin bir olması. Benim köyümde bir halısaha olsa kızlarımız da orada oynar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Karşılaşma sonrası konuşan Şalvarsporlu oyuncular ise burada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve dostluğun kazandığını söyledi.


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