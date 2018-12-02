Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 702 litre şarap, 133 litre votka, 7 litre rakı ele geçirildi Haberi

Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 702 litre şarap, 133 litre votka, 7 litre rakı ele geçirildi Haberi

- Jandarma kamerası-

Kaçak Kamera Akkale Irak Kaçak İçki 

-Operasyon

( ÇANAKKALE )- Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak olarak üretilmiş 702 litre şarap, 133 litre votka, 7 litre rakı ele geçirildi. ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretilmiş 702 litre şarap, 133 litre votka, 7 litre rakı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Eceabat ilçe merkezi ile Bigalı köyündeki adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda her iki adreste kaçak üretilmiş halde toplam 702 litre şarap, 133 litre votka ve 7 litre rakı ele geçirildi. Kaçak içkiler imha edilirken, olayla ilgisi bulunan kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı