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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’de ilk leylek yuvaya kondu Haberi

Çanakkale’de ilk leylek yuvaya kondu Haberi

YUVADAKİ LEYLEK

Leylek Köyü Akkale Göçmen Kuşlar Leylek Yuvası Göçmen Kuş 

-LEYLEKDEN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, köylüler tarafından 3 yıl önce 6 metre yüksekliğe özel olarak yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği geldi. Baharın gelmesini müjdeleyen göçmen kuşlardan olan leyleklerin yuvasına geldiğini belirten köylülerden Haydar Koçan, “Bugün öğle saatlerinde ilk leylek köyümüzdeki leylek yuvasına kondu. Bugün 3. cemre toprağa düştü. Daha havalar soğuk gidebilir, ama köyümüze erken gelen leyleğe köylüler olarak sahip çıkacağız” dedi.

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