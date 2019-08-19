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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de 'Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu' anıldı Video

Çanakkale'de 'Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu' anıldı Video

Çanakkale 'de "Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu" anıldı - Etkinlikten detaylar Çanakkale 'de "Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu" anıldı - Gelibolu Kültür Platformunun "Gelibolu Şehitlerine Yürüyor" projesi kapsamında "Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu" için yürüyüş ve anma programı düzenlendiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Gelibolu Kültür Platformu tarafından düzenlenen "Gelibolu Şehitlerine Yürüyor" projesi kapsamında "Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu" için yürüyüş ve anma programı gerçekleştirildi.
İlçedeki Gazi Süleyman Paşa Anıtı önünde başlayan yürüyüşe çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.
Kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, anıta çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.Daha sonra otobüslere binen vatandaşlar, Kireçtepe mevkisindeki Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu anıtının bulunduğu bölgeye intikal etti.Burada şiir ve Kur'an - ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, Gelibolu müzisyenlerinden Orhan Selçuk ve Timur Doğan tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.Programa, İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cem Gökdemir, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Saygı Duruşu Siyasi Parti Sivil Toplum Kahramanlık 

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