Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Gökhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Gökhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLENMESİ

Kabristan Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı Akkale 

--CENAZE NAMAZI
--GENEL DETAY

( GİRESUN ) GİRESUN

- Çanakkale'de önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Müzisyen Gökhan Yılmaz, memleketi Giresun’un Bulancak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilinin 40 metrelik şarampole uçması sonucu hayatını kaybeden müzisyen Gökhan Yılmaz, bugün Bulancak ilçesindeki Orta Camii'nde Cuma Namazı'na müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Samugüney köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Müzisyen Yılmaz’ın cenazesine Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.
(AB-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı