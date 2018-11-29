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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale’de fırtına etkili oluyor Haberi

Çanakkale’de fırtına etkili oluyor Haberi

Çanakkale boğazında sefer yapan feribot görüntüleri

Hava Sıcaklığı Şiddetli Fırtına Akkale Deniz Seviyesi Deniz Ulaşımı 

-Lapseki'de kıyıya vuran dalgalardan görüntü.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte saatte yaklaşık 60 kilometre hızla esen rüzgarın şiddeti zaman zaman 75 kilometreyi buluyor. Çanakkale’de saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli poyrazın etkisiyle hava sıcaklığının da 5 dereceye kadar düştüğü kentte deniz ulaşımı da güçlükle yapılıyor. Kuzey Ege’de fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe ve Geyikli-Bozcaada hattında gün boyunca sefer yapılamadı. Kilitbahir - Çanakkale seferlerinde saat değişikliği yapıldı. Adalar ve Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, Cuma günü ise Bozcaada'dan 07:45 ve 10:00, Geyikli'den ise 08:00 ve 11:00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Hava sıcaklığının da düştüğü Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, deniz seviyesinden 400 metre yüksekteki bazı kesimlere kar yağdı. (MU
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