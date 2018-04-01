Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale'de fırtına ağaç devirdi

Çanakkale'de fırtına ağaç devirdi

Devrilen ağaçtan görüntüler, ağaç devrilen evden görüntüler, olay yerinden görüntüler, ekiplerin çalışmalarından görüntüler, Veli Küçümen ile röportaj.

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

A Haber Jandarma Feribot Seferleri Akkale Çınar Ağacı 


- Çanakkale'de hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına, yaklaşık 100 yıllık bir çınar ağacını devirdi. Çanakkale'de kuvvetli fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri geçici olarak iptal edildi. Hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Merkeze bağlı Işıklar köyü Dörtyol mahallesinde yaklaşık 100 yıllık bir çınar ağacı kökünden ayrılarak, Mehmet Aykut'a ait iki katlı bir evin çatısına devrildi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) ekipleri çağrıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili rapor düzendi. UEDAŞ ekipleri ise kopan elektrik tellerini onardı. Mehmet Aykut'un kayınpederi 60 yaşındaki Veli Küçümen, ablasının haber vermesi üzerine eve geldiğini belirterek, olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını ifade etti.
Küçümen, "Ev damadım Mehmet Aykut'a ait. Rüzgar sert esti, sanırım çınarın da kökü çürümüş. Bu nedenle ağaç evin üzerine devrildi. Evin üstüne yıkıldı. Olayın ardından burada yaşayan ablam haber verdi. Geldik, incelememizi yaptık. Sadece evin saçak kısmına zarar vermiş, onun da tamirini yaparız. Jandarmaya haber verdik. Jandarmada geldi, rapor tuttu" şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı