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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de fecii kaza kamerada: 1 ölü 1 yaralı Video

Çanakkale'de fecii kaza kamerada: 1 ölü 1 yaralı Video

Güvenlik kamerası görüntüsü

Trafik Kazası Kamera Akkale Benzin İstasyonu Benzin 

-Kaza alanından görüntüler
-Kaza yapan araçlardan görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden İzmir istikametine doğru gitmekte olan Sefa Akyar idaresindeki 03 VV 478 plakalı otomobil ile Ayvacık ilçesinden Çanakkale-İzmir karayoluna çıkan Güngör Sakallı idaresindeki 17 UE 191 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar karşı şeride uçtu. Yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücüleri ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan araç sürücülerinden 54 yaşındaki Güngör Sakallı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazada ağır yaralanan Sefa Akyar ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan kaza bölgedeki bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
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