Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

kaza yerinden detay görüntü

Tahkikat Trafik Kazası Akkale 

-ölen yolcunun ceset torbasıyla tabuta koyulması
-arabanın çekici yardımıyla kurtarılması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bugün saat 12.00 sıralarında Ayvacık yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Hikmet Karaman idaresindeki 10 HK 308 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü Hikmet Karaman ve yolcu Hasan Sinan Sezek kazayı yaralı olarak atlatırken, otomobilin arka koltuğunda oturan araç sürücüsü Hikmet Karaman’ın eşi Ayşe Karaman olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şarampole yuvarlanan araç ise çekici marifetiyle kurtarıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldüBursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı