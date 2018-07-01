Çanakkale’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

-Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı'nın konuşması

-Çanakkale Boğazı'ndaki çelenk sunma töreninden görüntüler

-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörlerin havaya su sıkmasından görüntüler



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramının 92’inci yıl dönümü, törenle kutlandı. Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı. Kutlama programı Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı’nın Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı, “ 1 Temmuz 1926 tarihinde Cumhuriyet Türkiye’sinde çok önemli olan Kabotaj Kanu’nunun yürürlüğe girdiğini anımsattı. Kayalı, “Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilere yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 senedir süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönem noktası olmuştur. Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi stratejik öneme sahip denizlerle çevrili ve bu denizleri birleştiren iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip, tarih boyunca bunların çevresinde yaşanmış çeşitli uygarlıkları barındıran, stratejik konumu gereği günümüz dünyasında önemi daha da artan bir ülkedir” dedi.

Konuşmanın ardından buradaki tören sona erdi. Ardından Çanakkale Boğazı’ndaki törene geçildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İbrahim Can Ergun ‘Alınteri-8’ isimli feribotuna binerek, deniz şehitleri adına, denize çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreni esnasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler de havaya su sıkarak gösteri yaptı.

