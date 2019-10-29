Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Çanakkale’de coşkulu fener alayı

Çanakkale’de coşkulu fener alayı

Fener alayından görüntüler

Ölümsüz Fener Alayı Tezahür Yıldızlı Tezahürat 

-Fener alayına katılan vatandaşlardan detay görüntüler
-Pankartlardan detay görüntüler
-Yürüyüşten görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.
Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi tarafından, saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılarak başlanan yürüyüşte binlerce vatandaş ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla eşsiz görüntüler oluşturdu. Fener alayına katılan Çanakkaleliler, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde yürüyüşlerini coşku içinde gerçekleştirdiler. Binlerce Türk bayrağının aynı anda dalgalandığı yürüyüş unutulmaz anlara sahne olurken, bazı gençlerin Kurtuluş Savaşı dönemindeki hemşire ve asker kıyafetleriyle meydana gelerek yürüyüşe katıldıkları da göze çarptı. Fener alayında dikkat çeken bir diğer detay ise 'Cumhuriyet'i biz böyle kazandık' yazılı pankarttı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek bu özel geceyi ölümsüzleştirdiler. Yürüyüş boyunca özellikle ‘İzmir Marşı’nı ve ‘Ölürüm Türkiyem’i sık sık seslendiren Çanakkaleliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının coşkusunu doyasıya yaşadılar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı